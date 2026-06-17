Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Холанда принёс Норвегии разгромную победу над Ираком на ЧМ по футболу

Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого кругагруппы I чемпионата мира 2026 года.

Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого кругагруппы I чемпионата мира 2026 года.

Встреча на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) завершилась со счётом 4:1.

В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды), защитник Лео Эстигор.

У Ирака единственный гол забил форвард Аймен Хуссейн, который также забил мяч в свои ворота.

В следующем туре Норвегия сыграет с Сенегалом, а Ирак встретится с Францией.

Ранее хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Алжир на старте ЧМ-2026.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше