Дубль Холанда принёс Норвегии разгромную победу над Ираком на ЧМ по футболу

Сборная Норвегии победила команду Ирака в матче первого кругагруппы I чемпионата мира 2026 года.
Встреча на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) завершилась со счётом 4:1.
В составе норвежцев отличились нападающий Эрлинг Холанд (дважды), защитник Лео Эстигор.
У Ирака единственный гол забил форвард Аймен Хуссейн, который также забил мяч в свои ворота.
В следующем туре Норвегия сыграет с Сенегалом, а Ирак встретится с Францией.
Ранее хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Алжир на старте ЧМ-2026.