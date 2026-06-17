Больше 20 тысяч человек участвовали в протестах в Мехико в день открытия ЧМ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Больше 20 тысяч человек приняли участие в протестах возле стадиона «Ацтека» в Мехико, на котором 11 июня был сыгран первый матч ЧМ по футболу Мексика — ЮАР, заявила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.
Последние недели в Мехико проходят массовые акции протеста работников образования, поисковых коллективов родственников пропавших без вести и других общественных движений. Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования. Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.
«Не менее 20 тысяч человек приняли участие в протестах в тот день (11 июня — ред.)», — утверждает собеседница агентства.
Лечуга уточняет, что в это число входят только участники протестов возле стадиона «Ацтека», тогда как манифестации представителей разных групп населения проходили по всей стране, а, значит, общее число протестующих намного больше.