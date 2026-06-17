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Больше 20 тысяч человек участвовали в протестах в Мехико в день открытия ЧМ

В протестах у стадиона «Ацтека» в Мехико участвовали более 20 тысяч человек.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Больше 20 тысяч человек приняли участие в протестах возле стадиона «Ацтека» в Мехико, на котором 11 июня был сыгран первый матч ЧМ по футболу Мексика — ЮАР, заявила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

Последние недели в Мехико проходят массовые акции протеста работников образования, поисковых коллективов родственников пропавших без вести и других общественных движений. Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования. Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.

«Не менее 20 тысяч человек приняли участие в протестах в тот день (11 июня — ред.)», — утверждает собеседница агентства.

Лечуга уточняет, что в это число входят только участники протестов возле стадиона «Ацтека», тогда как манифестации представителей разных групп населения проходили по всей стране, а, значит, общее число протестующих намного больше.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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