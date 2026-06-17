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Авторитет и роль ООН недостаточно уважаются, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: ООН осается важной международной структурой.

ПЕКИН, 17 июн — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) остается важной международной структурой, однако ее авторитет и роль сегодня не в полной мере уважаются, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Сегодня, если многосторонность кажется ослабленной, то не потому, что ООН перестала быть важной, а потому что ее авторитет и роль недостаточно уважаются и реализуются», — заявил Ван И на пресс-конференции.

По словам дипломата, сегодня опасность возвращения к «закону джунглей» возникает не потому, что Устав ООН устарел, а «потому, что он не соблюдается и не защищается должным образом».

«Необходимо активно поддерживать центральную роль ООН, на ее платформе формировать глобальный консенсус, координировать действия государств и совместно реагировать на вызовы, постепенно устраняя дефициты глобального управления», — добавил он.

Ван И также подчеркнул необходимость ускорять реформу ООН, усиливать представительство и право голоса стран Глобального Юга, постоянно оживлять ООН и повышать эффективность организации.

В среду власти КНР представили Белую книгу «Формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая».

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