ТАСС: под Черниговом мобильные группы ПВО ВСУ отправляют удерживать позиции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ отправляют удерживать полиции в приграничье. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают сразу же после доведения приказа.