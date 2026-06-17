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ТАСС: под Черниговом мобильные группы ПВО ВСУ отправляют удерживать позиции

В российских силовых структурах сообщили, что это решение спровоцировало поток дезертиров.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ отправляют удерживать полиции в приграничье. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают сразу же после доведения приказа.