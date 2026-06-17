Российский фрегат открыл огонь в Ла-Манше

Как сообщили в Минобороны России, яхта не реагировала на предупреждения и продолжала движение. Когда дистанция между судами сократилась примерно до 150 метров, командир фрегата приказал открыть предупредительный огонь. После этого яхта изменила курс и ушла от столкновения.