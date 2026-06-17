Российский фрегат открыл огонь в Ла-Манше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше.
Экипаж российского корабля обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая шла курсом на опасное сближение. Моряки несколько раз пытались выйти с судном на связь, а затем подали звуковые сигналы и выпустили сигнальные ракеты.
Как сообщили в Минобороны России, яхта не реагировала на предупреждения и продолжала движение. Когда дистанция между судами сократилась примерно до 150 метров, командир фрегата приказал открыть предупредительный огонь. После этого яхта изменила курс и ушла от столкновения.
Об этом сообщил ТГ-канал Минобороны России.
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