Месси стал автором первого хет‑трика на чемпионате мира‑2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил первый хет-трик на чемпионате мира 2026 года.
Аргентинец забил три мяча в матче с национальной командой Алжира.
На мундиале было сыграно 18 матчей и ни в одном из них футболист не отмечался тремя забитыми мячами.
Таким образом, Месси возглавил гонку бомбардиров текущего мирового первенства. Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия), Фоларин Балогун (США), Кай Хавертц (Германия), Ясин Аяри (Швеция) и Элайджа Джаст (Новая Зеландия), все они оформили дубль.
Ранее Месси повторил достижение среди игроков сборных, покорявшееся лишь двоим в истории футбола.