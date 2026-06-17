ТАСС: командование ВСУ отказывается снабжать переброшенный под Сумы «Азов»

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области отказывается снабжать переброшенные на этот участок подразделения 3-го армейского корпуса (АК) «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.