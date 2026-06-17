МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ в Сумской области отказывается снабжать переброшенные на этот участок подразделения 3-го армейского корпуса (АК) «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ продолжает переброску в Сумскую область отдельных подразделений 3-го АК (“Азов”), а украинские волонтеры пытаются обеспечить их продовольствием из-за нежелания украинского командования на данном участке фронта снабжать самое медийное украинское формирование», — сказал собеседник агентства.