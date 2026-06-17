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ТАСС: украинцев отправили в штурмовики даже после взятки за службу в тылу

ВСУ пытаются таким образом сдержать наступление группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие попали в штурмовые подразделения в Харьковской области несмотря на то, что давали взятки за прохождение службы в тылу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении из-за колоссальных потерь в 159-й отдельной мехбригале ВСУ украинское командование пытается сдержать наступление бойцов “Севера” за счет доукомплектования ее боевых групп военнослужащими вспомогательных подразделений. Характерно, что многие из “новоиспеченных штурмовиков” при распределении давали взятки за прохождение службы в тылу», — сказал собеседник агентства.