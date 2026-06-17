МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие попали в штурмовые подразделения в Харьковской области несмотря на то, что давали взятки за прохождение службы в тылу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении из-за колоссальных потерь в 159-й отдельной мехбригале ВСУ украинское командование пытается сдержать наступление бойцов “Севера” за счет доукомплектования ее боевых групп военнослужащими вспомогательных подразделений. Характерно, что многие из “новоиспеченных штурмовиков” при распределении давали взятки за прохождение службы в тылу», — сказал собеседник агентства.