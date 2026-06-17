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В Казани на маршрутах делегаций саммита Россия — АСЕАН усилят меры безопасности

Меры безопасности значительно усилят в Казани на маршрутах движения делегаций саммита Россия — АСЕАН, а также на объектах размещения гостей.

Меры безопасности значительно усилят в Казани на маршрутах движения делегаций саммита Россия — АСЕАН, а также на объектах размещения гостей.

Об этом проинформировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил в беседе с РИА Новости, что усиление мер безопасности вокруг этих объектов ведётся с минувшей недели.

«Всего в городе будет организовано 189 маршрутов движения делегаций. Все они уже проверены», — добавил он.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 17 и 18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.

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