В Казани на маршрутах делегаций саммита Россия — АСЕАН усилят меры безопасности

Меры безопасности значительно усилят в Казани на маршрутах движения делегаций саммита Россия — АСЕАН, а также на объектах размещения гостей.
Об этом проинформировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил в беседе с РИА Новости, что усиление мер безопасности вокруг этих объектов ведётся с минувшей недели.
«Всего в городе будет организовано 189 маршрутов движения делегаций. Все они уже проверены», — добавил он.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 17 и 18 июня примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани.