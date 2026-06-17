Прозоров: Украина отдала около $16 млн юристам по морскому иску против России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украина в 2015—2018 годах потратила на услуги американских юристов в рамках морского иска против России около $16 млн. Об этом в беседе с ТАСС рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«С 2015 года Украина ежегодно заключает договоры на юридическое обеспечение своего представительства в международном суде, в первую очередь против Российской Федерации, с американской юридической фирмой Covington. Услуги этой организации очень недешевые. Там почасовая оплата идет юристам, и каждый год Украина подписывает договоры, по которым МИД Украины из государственного бюджета выплачивает этой юридической конторе миллионы долларов. Например, в период с 2015 по 2018 год заплатили порядка $16 млн», — сказал он.
По словам Прозорова, победа России в арбитражном разбирательстве с Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма во многом стала результатом профессионализма российских дипломатов. «Честно говоря, я очень удивлен, потому что среди арбитров, которые выносили решение, был, например, гражданин Великобритании. Но юридическая подготовка со стороны российской дипломатии была безукоризненна, если все арбитры единогласно проголосовали в пользу Российской Федерации», — добавил он.
О победе РФ в Гааге.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге было оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
Пять независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея единогласно отказали Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо компенсациях и репарациях от России. Также провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив международным, с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли.
Помимо этого, арбитражным судом было отклонено требование Украины о демонтаже Крымского моста как препятствия в навигации судов. Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ, осуществление российскими пограничниками проверок судов в Керченском проливе признаны не противоречащими Конвенции ООН по морскому праву.