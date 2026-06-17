Прозоров: Украина отдала около $16 млн юристам по морскому иску против России

«С 2015 года Украина ежегодно заключает договоры на юридическое обеспечение своего представительства в международном суде, в первую очередь против Российской Федерации, с американской юридической фирмой Covington. Услуги этой организации очень недешевые. Там почасовая оплата идет юристам, и каждый год Украина подписывает договоры, по которым МИД Украины из государственного бюджета выплачивает этой юридической конторе миллионы долларов. Например, в период с 2015 по 2018 год заплатили порядка $16 млн», — сказал он.