Командир Сват: группировка «Север» с начала месяца уничтожила более 70 БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем (БПС) 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 70 БПЛА ВСУ различного типа в Харьковской области с начала июня, в том числе более 45 гексакоптеров «Баба-яга». Об этом ТАСС сообщил командир подразделения БПС группировки войск с позывным Сват.
«В ходе боевых дежурств расчетов БПС противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” за первые две недели июня было уничтожено более 70 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе более 45 типа “Баба-яга”. Благодаря работе подразделений мы ликвидируем значительную часть беспилотников в Харьковской области и в небе белгородского приграничья», — рассказал он.
Сват добавил, что «Север» уничтожает украинские беспилотники с помощью метода дистанционного подрыва и тарана, а также FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью. «Также мы значительно повышаем показатели уничтожения целей ВСУ за счет изучения образцов техники противника, ее характеристик», — добавил он.