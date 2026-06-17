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ТАСС: командование бригады ВСУ просит уйти с поста из-за потерь под Запорожьем

В российских силовых структурах сообщили, что только в одном квадрате ВС РФ ударами ФАБ уничтожили 15 солдат 79-й отдельной штурмовой бригады.

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Командование 79-й отдельной штурмовой бригады ВСУ просит снять их с занимаемых должностей из-за больших потерь под Запорожьем. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Под Запорожьем командование 79-й бригады паникует из-за больших потерь. Часть представителей командного состава бригады просит снять их с занимаемых должностей», — сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, только в одном квадрате ударами ФАБ уничтожено 15 солдат бригады. При этом, удары по местам дислокации подразделения ведутся непрерывно.