ТАСС: командование бригады ВСУ просит уйти с поста из-за потерь под Запорожьем

ДОНЕЦК, 17 июня. /ТАСС/. Командование 79-й отдельной штурмовой бригады ВСУ просит снять их с занимаемых должностей из-за больших потерь под Запорожьем. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Под Запорожьем командование 79-й бригады паникует из-за больших потерь. Часть представителей командного состава бригады просит снять их с занимаемых должностей», — сообщили в силовых структурах.
По данным силовиков, только в одном квадрате ударами ФАБ уничтожено 15 солдат бригады. При этом, удары по местам дислокации подразделения ведутся непрерывно.