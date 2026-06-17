Захарова пошутила над инцидентом с российским фрегатом и британской яхтой

В своем Telegram-канале дипломат опубликовала карту Москвы с отмеченным на ней посольством Великобритании. Здание дипмиссии находится на площади Луганской Народной Республики рядом с набережной Москвы-реки. Захарова задалась вопросом, не этим ли маршрутом фрегат будет возвращаться домой.