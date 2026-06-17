Захарова пошутила над инцидентом с российским фрегатом и британской яхтой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала инцидент в Ла-Манше, где российскому фрегату «Адмирал Григорович» пришлось сделать предупредительные выстрелы после опасного сближения британской яхты.
В своем Telegram-канале дипломат опубликовала карту Москвы с отмеченным на ней посольством Великобритании. Здание дипмиссии находится на площади Луганской Народной Республики рядом с набережной Москвы-реки. Захарова задалась вопросом, не этим ли маршрутом фрегат будет возвращаться домой.
Она также пошутила, что заранее интересуется этим вопросом на случай, если британское посольство захочет повторить «опасное сближение».
Поводом для комментария стало сообщение Минобороны РФ о происшествии в Ла-Манше. По данным ведомства, яхта Bright Future под британским флагом начала сближаться с российским фрегатом «Адмирал Григорович».
Как утверждают в министерстве, экипаж российского корабля сначала попытался связаться с яхтой по установленным каналам связи. После этого моряки использовали сигнальные ракеты, однако судно продолжило движение в сторону фрегата.
В Минобороны сообщили, что после этого с «Адмирала Григоровича» были произведены предупредительные выстрелы. Только затем яхта изменила курс и начала отходить от российского корабля.
Российское военное ведомство назвало действия британского судна опасным сближением. Инцидент произошел во время прохождения фрегата через Ла-Манш.
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