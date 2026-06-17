В Казань прибыл султан Брунея Хассанал Болкиах

В международном аэропорту Казани монарха встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Султан Брунея пролетел половину мира, чтобы попробовать чак-чак», — написала Лилия Галимова в своем канале в «МАКСе».
Хассанал Болкиах возглавляет Бруней с момента отречения от престола своего отца, Омара Али Сайфуддина III, в 1967 году. Он также занимает посты премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов султаната.
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Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше