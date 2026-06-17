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В Казань прибыл султан Брунея Хассанал Болкиах

В столицу Татарстана для участия в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прибыл султан Брунея Хассанал Болкиах. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Казани монарха встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Султан Брунея пролетел половину мира, чтобы попробовать чак-чак», — написала Лилия Галимова в своем канале в «МАКСе».

Хассанал Болкиах возглавляет Бруней с момента отречения от престола своего отца, Омара Али Сайфуддина III, в 1967 году. Он также занимает посты премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов султаната.

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