Россельхознадзор: ограничения на армянские товары не связаны с политикой

Решение Россельхознадзора ограничить поставки ряда продовольственных товаров из Армении было принято ввиду выявленных нарушений, оно не связано с политикой.
Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что в Армении существуют проблемы в организации производства и контроля товаров.
«У нас многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал глава Россельхознадзора.
Ранее глава Центробанка Армении Мартын Галстян заявил о риске сокращения ВВП республики на 2% из-за ограничений России на поставку армянской продукции.