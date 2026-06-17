Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхознадзор: ограничения на армянские товары не связаны с политикой

Решение Россельхознадзора ограничить поставки ряда продовольственных товаров из Армении было принято ввиду выявленных нарушений, оно не связано с политикой.

Решение Россельхознадзора ограничить поставки ряда продовольственных товаров из Армении было принято ввиду выявленных нарушений, оно не связано с политикой.

Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил глава ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что в Армении существуют проблемы в организации производства и контроля товаров.

«У нас многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал глава Россельхознадзора.

Ранее глава Центробанка Армении Мартын Галстян заявил о риске сокращения ВВП республики на 2% из-за ограничений России на поставку армянской продукции.