В Брюсселе сравнили текущее руководство ЕС с сериалом «Игра престолов»

В руководстве Евросоюза усиливается противостояние между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на европейских дипломатов и источники в Брюсселе.
По данным издания, в дипломатических кругах ЕС происходящее все чаще сравнивают с сериалом «Игра престолов». Речь идет о борьбе за влияние на внешнюю политику Евросоюза в период, который собеседники газеты называют одним из самых сложных для Европы со времен Второй мировой войны.
Как пишет El Pais, разногласия касаются не только политических вопросов. Трения возникают вокруг кадровых решений, публичных заявлений и формирования международной повестки. За этими спорами, по оценке собеседников издания, стоит более широкий вопрос — кто именно должен определять внешнеполитический курс Евросоюза.
Один из высокопоставленных источников в структурах ЕС заявил газете, что подобные конфликты наносят ущерб европейской дипломатии и негативно влияют на ее репутацию. По его словам, внутренние разногласия уже перестали быть кулуарной темой и стали предметом публичного обсуждения.
Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен может быть связана с реформированием дипломатической службы Евросоюза. На этом фоне в СМИ появились сообщения о возможном сокращении полномочий Каи Каллас на посту главы дипломатии ЕС.
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