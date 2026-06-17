В Брюсселе сравнили текущее руководство ЕС с сериалом «Игра престолов»

По данным издания, в дипломатических кругах ЕС происходящее все чаще сравнивают с сериалом «Игра престолов». Речь идет о борьбе за влияние на внешнюю политику Евросоюза в период, который собеседники газеты называют одним из самых сложных для Европы со времен Второй мировой войны.