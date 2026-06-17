Юрий Слюсарь: социальные обязательства в приоритете

На очередном заседании Законодательного собрания с отчетом об исполнении областного бюджета за 2025 год выступила первый заместитель финансов Ростовской области Лариса Аношина.
Она представила информацию о доходах областной казны в прошлом году, обозначила основные статьи расходов. По итогам 2025 года доходы областного бюджета составили 332,8 млрд рублей, расходы — 344,6 млрд рублей.
Социальная сфера — ключевой приоритет в расходовании бюджетных средств. Доля затрат на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт в 2025 году составила 72,3%, что практически на 5% больше, чем в 2024 году.
Значительная часть бюджетных ассигнований — социальная помощь и выполнение социальных гарантий. Мерами поддержки пользуются более 1 миллиона 400 тысяч жителей Дона, в том числе семьи с детьми. С 2025 года введены единовременная выплата в 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении третьего ребенка, компенсация 50% стоимости обучения для детей из многодетных семей, пункты проката вещей для новорожденных.
В здравоохранении расходы в 2025 году составили 38,8 млрд рублей. А с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования общий бюджет данной сферы достиг 124 млрд рублей. На финансирование донской сферы образования направлено 89,1 млрд рублей.
Губернатор Юрий Слюсарь поблагодарил крупные донские предприятия, средний и малый бизнес за добросовестную работу и вклад в областную казну. При этом он подчеркнул, что приоритет остается прежним — социальная политика.
— Пока мы не закроем все социальные обязательства, пока не выплатим заработную плату, льготы, субсидии, не обеспечим все положенные соцпрограммы, об остальном будем думать во вторую очередь. У нас эта позиция была и остается, — сказал Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства ДНР.