Юрий Слюсарь: социальные обязательства в приоритете

— Пока мы не закроем все социальные обязательства, пока не выплатим заработную плату, льготы, субсидии, не обеспечим все положенные соцпрограммы, об остальном будем думать во вторую очередь. У нас эта позиция была и остается, — сказал Юрий Слюсарь.