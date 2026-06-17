В Японии выступили за отмену запрета на ввоз ядерного оружия

В Японии действуют т. н. три неядерных принципа — не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Они были утверждены решением правительства, не имеют силы закона и могут быть относительно легко пересмотрены. Партия «Общество обновления Японии» и многие силы в правящей ЛДП предлагают оставить первые два принципа и отказаться от третьего, поскольку он может, по их мнению, помешать ввозу американского ядерного оружия в страну в кризисных ситуациях. По мнению сторонников этого положения, оно призвано повысить сдерживающую силу союза Токио с Вашингтоном, отмечает Kyodo.