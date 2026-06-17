В Японии выступили за отмену запрета на ввоз ядерного оружия

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Партия «Общество обновления Японии», входящая в правящую коалицию на правах младшего партнера, выступает за оснащение ВМС атомными подводными лодками и предлагает обсудить отказ от запрета на ввоз ядерного оружия. Об этом говорится в официальном документе партии, который вскоре будет передан на рассмотрение премьер-министра Санаэ Такаити, сообщило информационное агентство Kyodo.
Позиция общества подготовлена в связи с началом разработки проектов пересмотра основополагающих принципов политики Токио в сфере обеспечения безопасности. Его планируется завершить до конца года. Либерально-демократическая партия (ЛДП), главная сила правящей коалиции, уже подготовила свои предложения. В них вопрос об атомных подлодках и отказе от запрета на ввоз ядерного оружия не упоминается, хотя в ЛДП, как сообщается, немало сторонников такой позиции.
В Японии действуют т. н. три неядерных принципа — не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Они были утверждены решением правительства, не имеют силы закона и могут быть относительно легко пересмотрены. Партия «Общество обновления Японии» и многие силы в правящей ЛДП предлагают оставить первые два принципа и отказаться от третьего, поскольку он может, по их мнению, помешать ввозу американского ядерного оружия в страну в кризисных ситуациях. По мнению сторонников этого положения, оно призвано повысить сдерживающую силу союза Токио с Вашингтоном, отмечает Kyodo.