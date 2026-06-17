Российский комплекс для борьбы со Starlink показал высокую эффективность

Российский комплекс «Волна купол гарант», который используется для противодействия спутниковой связи Starlink, показывает высокую эффективность во время локальных тактических операций. Об этом ТАСС сообщил специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.
По его словам, комплекс не отключает систему Starlink полностью. Вместо этого он воздействует на конкретный спутник в момент его пролета над зоной работы средств радиоэлектронной борьбы.
Трухачев пояснил, что такая схема позволяет подавлять отдельные частоты, которые использует противник. Именно поэтому система, по его оценке, показывает высокую эффективность при решении локальных боевых задач.
Ранее ряд СМИ сообщил о применении российскими военными комплекса для подавления спутниковой связи Starlink.
Специалист рассказал, что в стандартном варианте комплекс обычно состоит из восьми спутниковых антенн. При этом конструкцию можно дорабатывать под разные задачи.
По словам Трухачева, систему можно не только модернизировать, но и размещать на различной технике, что расширяет возможности ее применения.
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