Пашинян оказался в политическом тупике: к чему привел выбор Еревана по России

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя Брюссель не предлагал Еревану членство. 29 мая по итогам саммита Евразийского экономического союза в Астане президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали страну провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Пашинян, в свою очередь, заявлял, что его страна поднимет вопрос о референдуме по вступлению в Евросоюз только после того, как получит официальный статус кандидата на членство.