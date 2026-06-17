Сырский возложит вину за провал в Константиновке на командира 156-й бригады

«В украинских соцсетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке. Сырский снял комбрига Юрия Гупалюка и назначил на его место Артёма Банника. Исходя из обстановки, это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы можно было списать на нового командира», — рассказал собеседник агентства.
Новый комбриг, вероятно, не будет жалеть личный состав и попытается показать результаты, что, по мнению источника, приведёт бригаду к ещё большим потерям.
Сформированную по стандартам НАТО 156-ю бригаду ВСУ считали слабее других подразделений. При этом Константиновка была важнейшим логистическим центром, через который снабжались силы противника в Краматорско-Славянской агломерации.
Ранее командир мотострелкового батальона с позывным Задон рассказал, что российские войска вошли в Константиновку через тепличный комплекс, который оказался слабым местом в обороне ВСУ. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника, и сделали упор на самый уязвимый участок. Он уточнил, что российские военные зачистили тепличный комплекс и смогли там закрепиться.
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