Сырский возложит вину за провал в Константиновке на командира 156-й бригады

«В украинских соцсетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке. Сырский снял комбрига Юрия Гупалюка и назначил на его место Артёма Банника. Исходя из обстановки, это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы можно было списать на нового командира», — рассказал собеседник агентства.