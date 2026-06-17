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Собянин: число сбитых БПЛА, атаковавших Москву 17 июня, достигло восемнадцати

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву.

Собянин сказал в своих мессенджерах, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

О десяти приближавшихся к Москве БПЛА Собянин заявил в 3 часа ночи, еще о двух — около пяти часов утра.

Десятки беспилотных аппаратов, по данным мэра, атаковали столицу утром предыдущего дня.

Читайте материал «Синоптик рассказал, когда интенсивность дождей в Москве постепенно снизится».

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