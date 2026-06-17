Собянин: число сбитых БПЛА, атаковавших Москву 17 июня, достигло восемнадцати

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву.
Собянин сказал в своих мессенджерах, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
О десяти приближавшихся к Москве БПЛА Собянин заявил в 3 часа ночи, еще о двух — около пяти часов утра.
Десятки беспилотных аппаратов, по данным мэра, атаковали столицу утром предыдущего дня.
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