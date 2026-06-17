Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна: США ждут, когда Зеленский согласится на мир на Украине

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что Соединённые Штаты ожидают одобрения главаря киевского режима Владимира Зеленского касательно конфликта. Так она прокомментировала встречу экс-комика с американским президентом Дональдом Трампом на полях G7.

Источник: Life.ru

«Америка ждёт, когда вы одобрите мирное соглашение, сэр. Покончите с войной прямо сейчас», — пишет она в соцсети X.

Ранее страны G7 заявили о расширении военной поддержки Украины. Они договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего действия. Лидеры также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, позволяющих нарастить объёмы военного производства. Помимо этого, страны G7 хотят поддерживать энергетику Украины, чтобы помочь «пережить зиму».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше