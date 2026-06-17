Конгрессвумен Луна: США ждут, когда Зеленский согласится на мир на Украине

Ранее страны G7 заявили о расширении военной поддержки Украины. Они договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего действия. Лидеры также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, позволяющих нарастить объёмы военного производства. Помимо этого, страны G7 хотят поддерживать энергетику Украины, чтобы помочь «пережить зиму».