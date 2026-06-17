8-е заседание городской Думы: внесены изменения в Устав Ростова

Согласно изменениям, теперь эти решения будут считаться вступившими в силу, в том числе, при их публикации в сетевом издании «Официальный портал правовой информации города Ростова-на-Дону» ROSTOV-GOROD.INFO). Публикация в газете «Ростов официальный» будет осуществляться при отдельном указании об этом в решении городской Думы.