8-е заседание городской Думы: внесены изменения в Устав Ростова

На состоявшемся 8-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты внесли изменения в Устав Ростова. Ранее в основном документе города было установлено, что решения городской Думы и соглашения, заключённые между органами местного самоуправления вступают в силу после публикации в газете «Ростов-официальный».
Согласно изменениям, теперь эти решения будут считаться вступившими в силу, в том числе, при их публикации в сетевом издании «Официальный портал правовой информации города Ростова-на-Дону» ROSTOV-GOROD.INFO). Публикация в газете «Ростов официальный» будет осуществляться при отдельном указании об этом в решении городской Думы.
«Принятые изменения направлены на повышение доступности правовой информации для граждан и оптимизацию процесса вступления нормативных актов в силу», — отметил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Алексей Березовский.
Об этом сообищл сайт администрации Ростова.