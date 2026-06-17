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8-е заседание городской Думы: внесены изменения в Устав Ростова

На состоявшемся 8-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты внесли изменения в Устав Ростова. Ранее в основном документе города было установлено, что решения городской Думы и соглашения, заключённые между органами местного самоуправления вступают в силу после публикации в газете «Ростов-официальный».

Источник: НИА Ростов

На состоявшемся 8-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты внесли изменения в Устав Ростова. Ранее в основном документе города было установлено, что решения городской Думы и соглашения, заключённые между органами местного самоуправления вступают в силу после публикации в газете «Ростов-официальный».

Согласно изменениям, теперь эти решения будут считаться вступившими в силу, в том числе, при их публикации в сетевом издании «Официальный портал правовой информации города Ростова-на-Дону» ROSTOV-GOROD.INFO). Публикация в газете «Ростов официальный» будет осуществляться при отдельном указании об этом в решении городской Думы.

«Принятые изменения направлены на повышение доступности правовой информации для граждан и оптимизацию процесса вступления нормативных актов в силу», — отметил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Алексей Березовский.

Об этом сообищл сайт администрации Ростова.