На Камчатке продают конфискованное имущество экс-чиновников

Имущество, конфискованное по решению суда у двух экс-чиновников и бывшего гендиректора Петропавловск-Камчатского морского порта, начали продавать на Камчатке.
Об этом говорится в сообщении регионального управления службы судебных приставов, текст которого приводит ТАСС. Отмечается, что всего в доход государства по решению суда было обращено 72 объекта недвижимости, 39 хозяйственных обществ и 15 судов.
«В июне на торги выставлено пять акционерных обществ, одно ООО и 14 судов», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось об аресте имущества фигурантов дела «Русагро» на общую сумму 550 млрд рублей.