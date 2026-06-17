Пленный рассказал о «нулевом» моральном состоянии военных ВСУ у Приколотного

Пленный также заявил, что на позициях не было генераторов. Из-за этого военнослужащие не могли зарядить радиостанции, телефоны и роутеры, которые нужны для связи и доступа к интернету. Хам обратился к своим сослуживцам и призвал их сдаваться в плен при похожей ситуации. По его словам, нужно помнить о родственниках, жёнах и детях, которые ждут военных дома.