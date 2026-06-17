Тайвань в июле создаст эскадрилью беспилотников

Об этом Лай рассказал во время встречи с военнослужащими после инспекции 3-й радиолокационной эскадрильи ВВС, радарной станции ВМС «Суншань» и командования сухопутных войск в районе Гуаньду, в структуру которого и войдет новое подразделение. По данным анонимного источника издания, в состав эскадрильи будут входить 126 военнослужащих, а командиром будет подполковник. Солдаты и унтер-офицеры в качестве операторов уже определены.