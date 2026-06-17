Кир Стармер не смог увеличить бюджет Минобороны Великобритании

Несогласие с недостаточными темпами оборонных расходов стало причиной, по которой предыдущий глава Минобороны Джон Хили ушел в отставку. Он посчитал принимаемые меры недостаточными «в это время все возрастающих угроз». В письме Киру Стармеру экс-министр указал, что, согласно поступившим к нему данным, даже к 2030 году расходы на оборону достигнут лишь 2,68% ВВП. При этом Стармер ранее обязался увеличить военную статью расходов бюджета до 3% ВВП к 2029 году.