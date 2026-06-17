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Кир Стармер не смог увеличить бюджет Минобороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не смог найти дополнительные средства для финансирования британских вооруженных сил после отставки министра обороны Джона Хили. У правительства нет средств сверх ранее предусмотренных 13,5 млрд фунтов стерлингов для инвестиций в оборону страны, заявил он во время саммита G7.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не смог найти дополнительные средства для финансирования британских вооруженных сил после отставки министра обороны Джона Хили. У правительства нет средств сверх ранее предусмотренных 13,5 млрд фунтов стерлингов для инвестиций в оборону страны, заявил он во время саммита G7.

По словам господина Стармера, новый министр обороны Дэн Джарвис сейчас изучает инвестиционный план и решает, «куда он хочет потратить эти деньги». Премьер-министр также отметил, что принял несколько «жестких» решений для укрепления вооруженных сил, сократив зарубежную помощь в прошлом году и добившись сокращения финансирования правительственных ведомств, передает его слова Politico.

Несогласие с недостаточными темпами оборонных расходов стало причиной, по которой предыдущий глава Минобороны Джон Хили ушел в отставку. Он посчитал принимаемые меры недостаточными «в это время все возрастающих угроз». В письме Киру Стармеру экс-министр указал, что, согласно поступившим к нему данным, даже к 2030 году расходы на оборону достигнут лишь 2,68% ВВП. При этом Стармер ранее обязался увеличить военную статью расходов бюджета до 3% ВВП к 2029 году.

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