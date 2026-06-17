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Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории ЧМ

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с Ираком на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с Ираком на чемпионате мира 2026 года.

Холанду потребовалось меньше тайма, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды на мировых первенствах. Он отметился на 29-й и 43-й минутах.

Таким образом, он повторил рекорд.

Хьетиля Андре Рекдала, игравшего за сборную с 1987 по 2000 год. У него также два мяча в семи встречах (1994 и 1998 годы).

Ранее Холанд стал автором первого гола сборной Норвегии на ЧМ в XXI веке.