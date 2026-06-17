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Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о высоком уровне поддержки российского лидера Владимира Путина среди жителей РФ. Об этом он написал в своей новой книге, которая вышла в продажу в США.

Источник: Life.ru

Свои выводы политик привёл в книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере». Вэнс отметил, что данные независимых оценок указывали на устойчивую популярность президента России.

«Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», — написал он.

В книге Вэнс рассказал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году встретился с российским диссидентом. Имя собеседника он не назвал. По словам американского политика, эта беседа помогла ему лучше понять особенности российского государства. Вэнс отметил, что тогда задавался вопросом о причинах популярности Путина. Он также вспомнил одну из дискуссий на конференции, во время которой обратил внимание на высокий уровень поддержки российского президента и сразу столкнулся с критикой.

«Мюнхен стал местом, где люди погрязли в утешительной лжи, а не признавали неудобную правду. Это приносило психологическое удовлетворение, но мешало принимать мудрые решения», — подчеркнул он.

В новой книге вице-президент США также рассказал о своём обращении в католичество и объяснил, какое влияние религиозные взгляды оказали на его политические убеждения.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за его позиции по вопросу дальнейшей помощи Украине. Поводом стали заявления американского политика о необходимости пересмотра объёмов поддержки Киева со стороны Вашингтона. Экс-комик выразил несогласие с подходом Вэнса и связал отказ от новых поставок вооружений с выгодой для России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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