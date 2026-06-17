Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян

В книге Вэнс рассказал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году встретился с российским диссидентом. Имя собеседника он не назвал. По словам американского политика, эта беседа помогла ему лучше понять особенности российского государства. Вэнс отметил, что тогда задавался вопросом о причинах популярности Путина. Он также вспомнил одну из дискуссий на конференции, во время которой обратил внимание на высокий уровень поддержки российского президента и сразу столкнулся с критикой.