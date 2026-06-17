Американские чиновники раскритиковали текст мирного соглашения с Ираном

Как сообщил источник телеканала, ознакомившийся с текстом, в документе действительно нет конкретики по поводу обязательств Ирана в отношении запасов высокообогащенного урана. Вместо этого в соглашении в общих чертах говорится, что Иран «подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие». В тексте расплывчато сформулирован пункт о разморозке иранских активов: указывается лишь, что они будут освобождены и станут «полностью доступны» после достижения прогресса в ходе дальнейших раундов переговоров. В соглашении также оговаривается, что Иран сможет продавать свою нефть и нефтехимическую продукцию сразу после подписания меморандума о взаимопонимании.