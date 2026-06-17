Японский парламент расколола инициатива о сокращении числа депутатов

Сейчас в японской нижней палате числится 465 депутатов. Сокращение их числа стало одной из ключевых задач для администрации премьер-министра Санаэ Такаичи после того, как ЛДП и Инновационная партия в подписанном в октябре прошлого года соглашении о коалиционном правительстве прямо заявили, что они намерены это сделать. Ожидается, что упразднение мандатов позволит сэкономить приблизительно 3,5 млрд иен в год, что расценивается как значимая сумма.