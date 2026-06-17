Китай примет контрмеры в отношении нового тайваньского разведсайта

Власти КНР примут контрмеры в ответ на новый веб-сайт администрации Тайваня, на котором граждане Китая могут сообщать ценные для разведки сведения, сообщает Reuters по итогам пресс-конференции в Пекине представителя Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Чэнь Биньхуа заявил, что Тайвань занимается «кражей разведывательных данных, внедрением и саботажем, эскалацией конфронтации и подрывом отношений по обе стороны пролива». «Это полностью раскрывает их позицию в поддержку независимости Тайваня, их упрямство, конфронтационный настрой и отказ менять курс», — цитирует его агентство.
Чиновник указал, что все, кто предоставляет разведданные тайваньским спецслужбам, совершают преступление, за которое будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Суть контрмер выступавший не раскрыл. Известно, что сайт в материковом Китае заблокирован.
В 2024 году Китай сам объявлял адрес электронной почты, по которому тайваньцы могли бы сообщать о преступлениях, совершенных тайваньскими сепаратистами, напоминает Reuters.