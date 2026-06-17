Китай примет контрмеры в отношении нового тайваньского разведсайта

Чиновник указал, что все, кто предоставляет разведданные тайваньским спецслужбам, совершают преступление, за которое будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Суть контрмер выступавший не раскрыл. Известно, что сайт в материковом Китае заблокирован.