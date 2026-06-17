На X Съезде депутатов Красноярского края обсудили перспективы развития Арктики

Важной частью арктической повестки остается поддержка коренных малочисленных народов Севера. Людмила Магомедова подчеркнула необходимость сохранения и развития традиционной культуры, образа жизни и исторического наследия коренных жителей Арктики: «Нельзя забывать о корнях. О тех людях, для которых Арктика всегда была родным домом. Это коренные малочисленные наши народы, их культура и традиции. Все это неприкосновенно и должно приумножаться. Все годы работы мы соблюдали этот приоритет. Важно наращивать меры поддержки людей, которые особенно нуждаются в этой защите. И мы будем это делать обязательно, иначе потеряем родные корни, связь с землей».