На X Съезде депутатов Красноярского края обсудили перспективы развития Арктики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начал работу X Съезд депутатов Красноярского края. Масштабный форум проходит под девизом «Создаем будущее вместе» и объединяет около тысячи делегатов со всего региона.
Одной из тем обсуждения стало развитие арктических территорий. Председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова отметила, в основном докладе председателя краевого парламента Алексея Додатко был особо подчеркнут прогресс, достигнутый за последние пять лет в области развития Арктики.
В основе дальнейших действий лежит программа комплексного развития Арктической зоны, утвержденная председателем Правительства России. Особое внимание в ней уделено развитию опорных населенных пунктов — Норильска, Дудинки, Диксона и Хатанги.
Как отметила глава комитета, уже реализован ряд важных мероприятий в рамках комплексного плана развития Норильска. Вместе с тем работа в арктических условиях остается сложной: строительство и капитальный ремонт объектов нередко требуют корректировки сроков из-за особенностей северного климата и логистики.
Важной частью арктической повестки остается поддержка коренных малочисленных народов Севера. Людмила Магомедова подчеркнула необходимость сохранения и развития традиционной культуры, образа жизни и исторического наследия коренных жителей Арктики: «Нельзя забывать о корнях. О тех людях, для которых Арктика всегда была родным домом. Это коренные малочисленные наши народы, их культура и традиции. Все это неприкосновенно и должно приумножаться. Все годы работы мы соблюдали этот приоритет. Важно наращивать меры поддержки людей, которые особенно нуждаются в этой защите. И мы будем это делать обязательно, иначе потеряем родные корни, связь с землей».