Южная Корея ослабит режим безопасности на границе с КНДР

Сеул намерен сократить площадь зоны, куда в настоящий момент ограничен доступ гражданским лицам. Линию контролируемой зоны (CCL), пролегающую примерно в 10 км к югу от Военной демаркационной линии (MDL) между странами, предполагается сократить в среднем на 6 км к северу. Это высвободит для посещения гражданами порядка 270 кв км. Также министерство планирует снять ограничения еще примерно на 450 кв. км прилегающей Ограниченной охранной зоны, чтобы разрешить там частную застройку.