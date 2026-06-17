На Камчатке начинают продажу национализированного имущества

По версии Генпрокуратуры, вышеназванные бывшие чиновники совместно с предпринимателем Иванчеем после незаконной приватизации «через аффилированных лиц владели и управляли морским портом и группой компаний “Терминал”, приобретали хозяйствующие субъекты, фактически ими руководили, вопреки установленным запретам извлекали доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, который не декларировали и скрывали от органов контроля». Деньги были использованы для приобретения высоколиквидных объектов движимого и недвижимого имущества, а также создания новых хозяйствующих субъектов. В результате были сформированы активы рыночной стоимостью не менее 16,7 млрд рублей.