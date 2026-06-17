Постпред РФ в Вене высмеял заявление о возможных ударах НАТО

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией прокомментировал высказывания командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о возможных действиях НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией.
Поводом стала публикация в социальной сети X, которую разместил политолог Гленн Дисен. Он опубликовал фрагмент интервью Нойманна британской газете Telegraph и заявил, что Германия фактически выступает с угрозами в адрес России. По мнению Дисена, подобная риторика может привести к масштабному военному конфликту.
Ульянов ответил на этот пост саркастическим комментарием. Дипломат написал, что Нойманн, вероятно, является очень опытным германским генералом, который участвовал во множестве сражений и одержал в них победы, раз позволяет себе делать такие заявления.
Ранее Нойманн в беседе с Telegraph рассказал о возможном сценарии действий НАТО в случае конфликта с Россией. По его словам, альянс может наносить удары по ряду российских территорий и объектов, включая Калининград, Кольский полуостров, Санкт-Петербург и акваторию Черного моря.
Высказывания немецкого военного вызвали реакцию и в российском парламенте. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подобные заявления ведут к опасной эскалации и могут втянуть НАТО в ядерное противостояние с Россией. По его словам, Германия своими действиями провоцирует крайне серьезный конфликт.
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