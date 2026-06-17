Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред РФ в Вене высмеял заявление о возможных ударах НАТО

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией прокомментировал высказывания командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о возможных действиях НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией прокомментировал высказывания командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о возможных действиях НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией.

Поводом стала публикация в социальной сети X, которую разместил политолог Гленн Дисен. Он опубликовал фрагмент интервью Нойманна британской газете Telegraph и заявил, что Германия фактически выступает с угрозами в адрес России. По мнению Дисена, подобная риторика может привести к масштабному военному конфликту.

Ульянов ответил на этот пост саркастическим комментарием. Дипломат написал, что Нойманн, вероятно, является очень опытным германским генералом, который участвовал во множестве сражений и одержал в них победы, раз позволяет себе делать такие заявления.

Ранее Нойманн в беседе с Telegraph рассказал о возможном сценарии действий НАТО в случае конфликта с Россией. По его словам, альянс может наносить удары по ряду российских территорий и объектов, включая Калининград, Кольский полуостров, Санкт-Петербург и акваторию Черного моря.

Высказывания немецкого военного вызвали реакцию и в российском парламенте. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подобные заявления ведут к опасной эскалации и могут втянуть НАТО в ядерное противостояние с Россией. По его словам, Германия своими действиями провоцирует крайне серьезный конфликт.

Читайте также: Покупка антифриза вывела полицию к дому главного ужаса Голливуда.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше