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Собянин рассказал об отраженной атаке девятнадцатого за пять часов БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 8 часов утра средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА по Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 8 часов утра средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА по Москве.

К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

О десяти приближавшихся к Москве БПЛА Собянин заявил в 3 часа ночи, еще о двух около 5 часов утра и о шести примерно в 7 утра. Таким образом, общее количество отраженных атак за ночь и утро достигло 19.

Десятки беспилотных аппаратов, по данным мэра, атаковали столицу утром предыдущего дня.

Читайте материал «Синоптик рассказал, когда интенсивность дождей в Москве постепенно снизится».

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