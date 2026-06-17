Собянин рассказал об отраженной атаке девятнадцатого за пять часов БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 8 часов утра средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА по Москве.
К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.
О десяти приближавшихся к Москве БПЛА Собянин заявил в 3 часа ночи, еще о двух около 5 часов утра и о шести примерно в 7 утра. Таким образом, общее количество отраженных атак за ночь и утро достигло 19.
Десятки беспилотных аппаратов, по данным мэра, атаковали столицу утром предыдущего дня.
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