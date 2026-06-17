Украинские ракеты и дроны преодолевают российскую ПВО в редких случаях

По данным издания, результативность украинских ударов сильно зависит от типа применяемого вооружения. В среднем показатель составляет от 2% до 35%. Как отмечает Economist, наиболее сложными целями для перехвата остаются самые быстрые ракеты, скорость которых превышает 350 км/ч. При этом масштабные комбинированные атаки, по оценке журнала, в целом остаются малоэффективными.