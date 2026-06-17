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Украинские ракеты и дроны преодолевают российскую ПВО в редких случаях

Лишь небольшая часть украинских ракет и беспилотников способна преодолеть российскую систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей.

Лишь небольшая часть украинских ракет и беспилотников способна преодолеть российскую систему противовоздушной обороны и достичь намеченных целей. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на собственные оценки и собеседников в оборонной сфере.

По данным издания, результативность украинских ударов сильно зависит от типа применяемого вооружения. В среднем показатель составляет от 2% до 35%. Как отмечает Economist, наиболее сложными целями для перехвата остаются самые быстрые ракеты, скорость которых превышает 350 км/ч. При этом масштабные комбинированные атаки, по оценке журнала, в целом остаются малоэффективными.

На этом фоне Киев рассчитывает разработать собственные ракеты, которые было бы труднее перехватывать. Однако часть представителей украинского оборонного сектора относится к таким планам скептически. Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко заявил изданию, что ракетные технологии требуют длительного развития, а имеющаяся в стране технологическая база долгое время не обновлялась.

Еще один собеседник Economist допустил, что в наиболее благоприятном варианте Украина сможет создать изделие, собранное из западных компонентов, однако выразил сомнение в возможности быстро наладить выпуск полноценной современной ракеты собственной разработки.

Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которую можно будет использовать для ударов по территории России.

В июне президент России Владимир Путин также высказывался о состоянии украинских разработок в этой сфере. По его словам, Киев пытается создавать собственные беспилотники, однако серьезных результатов пока не достиг, а система противовоздушной обороны Украины располагает лишь отдельными элементами.

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