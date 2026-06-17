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В Казань на саммит Россия — АСЕАН прибыли премьеры Сингапура и Восточного Тимора

В столицу Татарстана для участия в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прибыли премьер-министры Сингапура Лоуренс Вонг и Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао. Соответствующие видео опубликовала пресс-служба Раиса РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В международном аэропорту Казани лидеров двух этих стран Юго-Восточной Азии встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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