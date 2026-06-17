Средства ПВО сбили за ночь 157 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи ликвидировали 157 украинских беспилотников, предпринимавших попытки атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены в небе над территориями 12 областей: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской.
Кроме того, силы ПВО нейтрализовали беспилотники над акваторией Черного моря.
Все дроны, ликвидация которых велась с 20:00 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня, были самолетного типа.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше