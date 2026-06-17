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Средства ПВО сбили за ночь 157 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи ликвидировали 157 украинских беспилотников, предпринимавших попытки атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи ликвидировали 157 украинских беспилотников, предпринимавших попытки атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в небе над территориями 12 областей: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской.

БПЛА также ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Кроме того, силы ПВО нейтрализовали беспилотники над акваторией Черного моря.

Все дроны, ликвидация которых велась с 20:00 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня, были самолетного типа.

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