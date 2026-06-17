В Омске назначен новый замминистра цифрового развития

По распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко назначен новый заместитель министра цифрового развития и связи региона Владимир Кананыхин. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
В новой должности Кананыхин будет отвечать за развитие волоконно-оптической и мобильной связи, а также почтовой инфраструктуры. Кроме того, в его компетенцию войдёт работа по повышению качества теле- и радиовещания на территории Омской области.
«Владимир Юрьевич зарекомендовал себя как отличный специалист. Считаю, что его работа в новой должности пойдёт на благо нашего региона», — отметил Максим Макаленко.
Ранее Владимир Кананыхин руководил отделом развития информационной инфраструктуры и связи в региональном министерстве цифрового развития и связи.