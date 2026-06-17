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Над Россией сбили 157 украинских беспилотников. Военная операция, день 1575-й

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. В оперштабе Брянской области заявили, что над территорией региона были сбиты 47 украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:20.

8:12 Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север».

8:09 ~47 украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области в течение ночи~ — пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе региона.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря.

8:00 Сегодня 1575-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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