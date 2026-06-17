Над Россией сбили 157 украинских беспилотников. Военная операция, день 1575-й

8:20.
8:12 Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север».
8:09 ~47 украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области в течение ночи~ — пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе региона.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря.
8:00 Сегодня 1575-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.