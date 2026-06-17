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Посол Евросоюза назвала «жизнеспособный» срок вступления Украины в ЕС

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год «жизнеспособным сроком» для вступления страны в ЕС, передает «Укринформ».

Источник: РБК

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год «жизнеспособным сроком» для вступления страны в ЕС, передает «Укринформ».

«Я считаю, что 2030 год — это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина к этому готова», — заявила Матернова.

По ее словам, скорость завершения переговоров будет зависеть от «значительной законодательной и другой работы». Посол также заявила, что открытие оставшихся кластеров уже этим летом стало бы «отличным» сценарием при наличии достаточной политической воли.

Матернова добавила, что после открытия кластеров Киеву еще предстоит пройти «много согласований» и выполнить промежуточные ориентиры. При этом, по ее словам, нынешнего уровня сближения украинского законодательства с нормами ЕС достаточно для начала фактических переговоров о вступлении.

15 июня Евросоюз начал переговоры по основным аспектам вступления Украины и Молдавии. Церемония прошла в Люксембурге, где ЕС открыл первый из шести переговорных кластеров, которые страны-кандидаты должны пройти перед вступлением.

Первый кластер касается фундаментальных вопросов, включая верховенство закона и работу демократических институтов; переговорный процесс включает 33 главы, объединенные в шесть блоков.

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