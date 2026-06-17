Посол Евросоюза назвала «жизнеспособный» срок вступления Украины в ЕС

«Я считаю, что 2030 год — это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина к этому готова», — заявила Матернова.