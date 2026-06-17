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Международная акция «Огненные картины войны» пройдет накануне Дня памяти и скорби в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с КГАУ «Дом офицеров» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» проведут акцию «Огненные картины войны» в Красноярске в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с КГАУ «Дом офицеров» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» проведут акцию «Огненные картины войны» в Красноярске в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Участники создадут масштабную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне из более чем 12 тысяч свечей. В этом году акция в Красноярске состоится 21 июня на площади музея «Мемориал Победы» в 22:00.

Мероприятие традиционно проходит во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях, а также в других государствах.

«22 июня 1941 года — страшная дата в истории нашей страны. Нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Наша обязанность — помнить тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Тех, кто мужественно сражался на фронте, кто самоотверженно трудился в тылу», — отметил Герой России Олег Ликонцев.

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В предыдущие годы жители Красноярского края в память о подвигах сибиряков создавали картины, прообразом которых послужили скульптурная композиция «Фронт и тыл», сборный образ ледокола «Сибиряков», кораблей «Дюжнев» и «Революционер», героически защищавших Диксон во время Великой Отечественной, паровоз «Серго Орджоникидзе» — первый паровоз, который вышел с территории Сибирского завода тяжелого машиностроения во время войны, зенитная установка К-61, производившаяся на Красмаше и гидроплан БЕ-4, который в годы войны был изготовлен в Красноярске и успешно боролся с противником на фронте.

Отметим, сохранение исторической памяти — важное направление народной программы и партийного проекта «Историческая память».

фото Агитационно-пропагандистского отдела КРО «ЕДИНОЙ РОССИИ».

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