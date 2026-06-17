Стармер не смог увеличить бюджет армии после отставки министра обороны

Покидая пост министра обороны, Хили написал письмо, где указал, что менее чем за два года лейбористскому правительству «удалось сделать Лондон ведущим игроком на международной арене в интересах Украины», а также «утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО» и увеличить инвестиции в оборону до 2,5% ВВП. Однако новая эра в обороне потребовала дальнейших инвестиций. По словам Хили, Стармер «не смог, а Казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время от растущих угроз».