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Стармер не смог увеличить бюджет армии после отставки министра обороны

Премьер Великобритании Кир Стармер в беседе с Politico во время саммита «Большой семерки» рассказал, что не смог добиться увеличения оборонного бюджета Великобритании.

Источник: РБК

Премьер Великобритании Кир Стармер в беседе с Politico во время саммита «Большой семерки» рассказал, что не смог добиться увеличения оборонного бюджета Великобритании.

11 июня глава минобороны королевства Джон Хили покинул кабинет министров Стармера в знак протеста против «дефицита ресурсов». Вслед за Хили в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс. Минобороны возглавил экс-замглавы МВД Дэн Джарвис.

Стармер заявил, что уже принял ряд «жестких решений» для укрепления вооруженных сил, сократив зарубежную помощь в прошлом году и добившись сокращения финансирования правительственных ведомств — для завершения реализации Плана инвестиций в оборону.

Однако он добавил, что Джарвис, сейчас «вникает» в план и решает, «куда он хочет потратить эти деньги».

Покидая пост министра обороны, Хили написал письмо, где указал, что менее чем за два года лейбористскому правительству «удалось сделать Лондон ведущим игроком на международной арене в интересах Украины», а также «утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО» и увеличить инвестиции в оборону до 2,5% ВВП. Однако новая эра в обороне потребовала дальнейших инвестиций. По словам Хили, Стармер «не смог, а Казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время от растущих угроз».

Ранее Хили утверждал, что предложенные в Плане инвестиций в оборону 10 млрд фунтов недостаточны в плане требований министерства обороны, и такой уровень финансирования может принудить к сокращениям, которые снизят боеготовность армии и повысят риски для военнослужащих.

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