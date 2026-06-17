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ХАМАС заявил, что передаст оружие «только палестинской стороне»

Заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Марзук заявил, что движение не будет передавать оружие Израилю и «связанным с ним структурам» либо США, сообщает РИА «Новости».

Заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Марзук заявил, что движение не будет передавать оружие Израилю и «связанным с ним структурам» либо США, сообщает РИА «Новости».

Оружие может быть передано только палестинской стороне, сказал Марзук.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

За атакой ХАМАС последовал конфликт, перемирия в ходе которого удалось достичь в ноябре 2025 года.

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