У бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак

В эфире господин Кларксон сообщил о диагнозе своим коллегам по программе. Он уточнил, что узнал о болезни в мае. Подробности о заболевании он не привел. Джереми Кларксон описал свою форму рака как «агрессивную», но отметил, что недуг смогли распознать на ранней стадии. Далее в программе показали ведущего в больнице, где он сообщил, что «некоторые методы лечения пошли не так».