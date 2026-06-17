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Politico: глава ЕК не будет переизбираться на третий срок

Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост председателя Еврокомиссии (ЕК), не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году.

Источник: Reuters

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, соответствующее заявление было сделано главой кабинета председателя ЕК Бьорном Зайбертом в ходе частного ужина для высокопоставленных чиновников.

По данным собеседников издания, это заявление было призвано опровергнуть предположения о том, что планируемая реструктуризация департаментов ЕК направлена на масштабную централизацию власти в руках действующего главы Еврокомиссии.

Как отмечает Politico, учредительные договоры Евросоюза не содержат ограничений по количеству сроков для председателя Еврокомиссии. При этом к моменту проведения следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.

Ранее издание информировало о том, что ЕК рассматривает возможность учреждения генерального директората по инвестициям, который будет управлять региональными и социальными фондами. По мнению Politico, это усилит влияние фон дер Ляйен в структурах сообщества. В материале также указывалось, что обсуждение создания нового подразделения связано с возможным упразднением генерального директората по региональной и городской политике, являющегося одним из старейших органов ЕК.

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