Politico: глава ЕК не будет переизбираться на третий срок

Ранее издание информировало о том, что ЕК рассматривает возможность учреждения генерального директората по инвестициям, который будет управлять региональными и социальными фондами. По мнению Politico, это усилит влияние фон дер Ляйен в структурах сообщества. В материале также указывалось, что обсуждение создания нового подразделения связано с возможным упразднением генерального директората по региональной и городской политике, являющегося одним из старейших органов ЕК.