Politico: глава ЕК не будет переизбираться на третий срок

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, соответствующее заявление было сделано главой кабинета председателя ЕК Бьорном Зайбертом в ходе частного ужина для высокопоставленных чиновников.
По данным собеседников издания, это заявление было призвано опровергнуть предположения о том, что планируемая реструктуризация департаментов ЕК направлена на масштабную централизацию власти в руках действующего главы Еврокомиссии.
Как отмечает Politico, учредительные договоры Евросоюза не содержат ограничений по количеству сроков для председателя Еврокомиссии. При этом к моменту проведения следующих выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет.
Ранее издание информировало о том, что ЕК рассматривает возможность учреждения генерального директората по инвестициям, который будет управлять региональными и социальными фондами. По мнению Politico, это усилит влияние фон дер Ляйен в структурах сообщества. В материале также указывалось, что обсуждение создания нового подразделения связано с возможным упразднением генерального директората по региональной и городской политике, являющегося одним из старейших органов ЕК.