Военная поддержка Украины обернулась против Германии: Мема резко высказался о политике Мерца

Германия перешла «красную линию», оказав военную поддержку Украине, и теперь опасается ответных мер со стороны России. Об этом заявил политик Армандо Мема в соцсети X. По его словам, Берлин обнаружил, что у него недостаточно возможностей для сдерживания Москвы, и теперь вынужден вкладывать большие средства в восстановление собственной армии.